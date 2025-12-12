ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо подхвана кампания за продажба на членски карти за 2026 г.
13:32
©
Фенклуб Локомотив Пловдив стартира кампанията за продажба на членски карти за 2026 година.

Ето какво информира по темата организацията на "черно-белите" привърженици:

През изминалата година работихме всеотдайно, стремейки се да поддържаме жив черно-белия дух и да съхраним богатите фенски традиции. Осъществихме множество инициативи - традиционната Черно-бяла Коледа, срещи с футболисти, фенски турнири, незабравим празник по повод 1 юни, както и посещения в редица училища.

През 2026 г. имаме амбицията да продължим да работим усилено за черно-бялата идея и да подкрепяме каузата Локомотив Пловдив. Вярваме, че след всичко постигнато заедно, отново ще ни подкрепите чрез закупуване на членска карта, която ще бъде и ценен колекционерски артикул за всеки привърженик на пловдивския любимец!

Цени на членските карти

Детска карта - 50 лв.

За най-малките представители на черно-бялото семейство.

Стандартна карта - 50 лв.

Присъединяваш се към голямото семейство на най-стария фенклуб в България.

Златна карта - 120 лв.

Специален символ на престиж - изборът на тези, които чрез по-високата си подкрепа помагат за реализирането на разнообразните инициативи на фенклуба през годината.

Бъди един от нас!

Със закупуването на всяка карта Фенклуб Локомотив Пловдив ще дари процент от средствата на Фондация "100 години Локомотив Пловдив“.

ВАЖНО

Кампанията е валидна от 12.12.2025 г. до 31.01.2026 г.

Ако желаете да получите членството си за Коледните празници и да зарадвате Вас или любим човек, моля направете своята поръчка до 15.12.2025 г.

Вашето членство може да заявите на официалния ни сайт.
