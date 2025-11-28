ИЗПРАТИ НОВИНА
Втори пореден посредствен мач за Локо, черно-белите рязко понижиха формата си
Автор: Стойчо Генов 19:28 / 28.11.2025Коментари (3)3548
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Локомотив Пловдив изигра втори пореден посредствен мач и разочарова своите привърженици с представянето си. Черно-белите завършиха 0:0 срещу Монтана в двубой от 17-ия кръг, който се игра пред празни трибуни на "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Възпитаниците на треньора Душан Косич определено показаха, че понижават формата си в края на годината. Те все пак останаха на трето място във временното класиране, но вече с актив от 29 точки.

Мача от официалната ложа изгледа собственикът на Локомотив Христо Крушарски, който бе в компанията на своя съветник по спортно-техническите въпроси Чавдар Цветков.

Още във втората минута халфът на гостите Томас Азеведо препъна Лукас Риян на границата на наказателното поле. Реферът Михаел Павлов отсъди фаул, но бе привикан от ВАР, защото се оказа, че нарушението е вътре в пеналта. След като сам видя ситуацията обаче Павлов промени решението си и не отсъди дузпа, а играта бе подновена от гостите.

В 11-ата минута Локомотив пропусна страхотна възможност за откриване на резултата. Каталин Иту изведе Севи Идриз отляво и младокът центрира към наказателното поле. Топката обаче рикошира в тялото на Давид Малембана и вратарят едва я изби. Последва добавка на Парвиз Умарбаев, който от 1 метър шутира с левия крак, но след нов рикошет се стигна само до корнер.

Няколко минути по-късно бившият локомотивец Давид Малембана отправи бомбен удар от фаул, но покрай гредата в аут-.

В края на първото полувреме Жулиен Лами бе близо до откриване на резултата, но ударът му бе блокиран от Малембана.

В 48-ата минута Иван Коконов отправи първия точен удар за гостите, но Боян Милосавлиевич внимаваше и спаси.

След един час игра черно-белите направиха нов фрапантен пропуск. Парвиз Умарбаев изведе Николай Николаев отляво в наказателното поле и защитникът центрира към свободния Жулиен Лами. Той засече с крак от воле, но бранител на гостите изчисти с глава пред голлинията.

Малко по-късно най-активният сред гостите Малембана бе оставен да напредне в добра позиция и шутира от дистанция с десния крак, при което Боян Милосавлиевич изби в корнер.

Четири минути преди края Ачемпонг от гостите проби по десния фланг и опита центриране. Топката прехвърли Боян Милосавлиевич и се отби от напречната греда.

Локомотив игра в състав:

Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков, Лукас Риян, Николай Николаев (81- Тодор Павлов), Ефе Али, Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами (81- Петър Андреев), Каталин Иту (87- Аксел Велев), Севи Идриз, Хуан Переа (46- Димитър Илиев).

