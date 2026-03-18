Вторият капитан на Локомотив Пловдив Парвиз Умарбаев получи поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан.

Халфът попада в плановете за квалификацията за Купата на Азия срещу отбора на Филипините. Срещата е насрочена за 31 март от 13:00 часа българско време.

"Желаем успех на Парвиз Умарбаев с екипа на Таджикистан", написаха по този повод от ПФК Локомотив.