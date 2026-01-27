ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивайло Иванов: Онзи мач, който се прекрати, бяхме на път да го спечелим! Сега мотивацията е двойна
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:22Коментари (6)1133
©
Халфът на Локомотив Пловдив Ивайло Иванов даде ексклузивно интервю от лагера на "черно-белите“ в Турция. Той говори за адаптацията си на "Лаута“, новия си договор, предстоящото дерби с Ботев за Купата и отношенията с брат си Станислав Иванов.

Подготовката и новата роля в отбора

"Подготовката върви по план, въпреки че дъждът ни попречи малко в последните дни. Готвим се здраво и се надявам да го покажем в първенството. Смятам, че се подготвяме доста добре“, започна Иванов. Той призна, че в началото е изпитвал трудности при прехода в Локомотив, но вече се чувства по-важен и адаптиран. "В началото изпитвах трудности, но успях да се адаптирам към изискванията, усетих подкрепа и съм по-важен и по-опитен за Локомотив. Този клуб дава шанс на български играчи, който си вземе шанса и се развие може да е само началото. Преподписах за още 2 години и мечтата ми е да спечеля трофей с Локомотив и да играем в Европа.“

Братското съперничество и мечтата за България

Ивайло е брат на звездата на Лудогорец Станислав Иванов. Двамата често се изправят един срещу друг на терена. "Когато стъпим на игрището, забравяме, че сме братя. Но чувството е много хубаво. Надявам се един да играем заедно“, каза Ивайло Иванов.

"Вече изграждам собствено име и кариера, искам хората да ме разграничават от брат ми. Голямата ми мечта обаче е един ден двамата със Станислав да играем заедно в националния отбор на България. Заедно ще ни видите в националния отбор“

Пътят от школата на Левски и стиковката с Ефе Али

"Треньорът ми в Левски като юноша Борислав Кьосев ми даде път, взе ме още на 12 години. Това ми даде изключително много във футбола. Това е едно от най-важните неща, мога да му благодаря за тази подкрепа и всичко, което ми е дал“, каза Иванов. Той разкри, че с неговият партньор в халфовата линия Ефе Али са близки приятели и това им помага да се стиковат на игрището. "С Ефе сме близки, играхме заедно в Левски, развиваме се и това ни помага да вървим нагоре“, каза той.

Предстоящото дерби

Един от първите мачове за Локомотив Пловдив е дербито срещу Ботев за Купата – сблъсък, който носи особен заряд след прекратения последен мач между двата тима. "Мотивацията е двойна. Онзи мач, който се прекрати, бяхме на път да го спечелим. Сега искаме да го направим на терена и да зарадваме феновете“, категоричен бе халфът.

Предстоящият трансфер на Хуан Переа

Относно евентуалния трансфер на Хуан Переа в Левски, Иванов сподели: "Хуан не ме е питал за Левски, говорим си за други неща. Той е изключително важен за нас, ще е загуба, ако той си тръгне и отиде в Левски. Надявам се да не се случи. Като цяло има много качествата, освен, че вкарва голове, е изключителен човек, печен човек е и ще бъде голяма загуба, ако си го загубим“, каза Иванов.

Целта пред Локо Пловдив и битката за титлата

"Тази години доста отбори имат амбиции да играят Европа, дори за титлата, където Левски води със 7 точки пред Лудогорец. "На първо място искам Локомотив да постигне целите си, а тя е Европа. Но ако трябва да избирам кой да е шампион извън нас - надявам се да е Левски. Там съм израснал и сърцето ми е там“, завърши откровено Иванов.

Интервюто е на Дарик радио и dsport
На път бяхте да спечелите и мача с Оксер,малко не ви достигна!
0
 
 
И на този сърцето му е другаде, само тялом е на Лаута.
hoodlom
Защо нямате тема за избора на генерален секретар на ООН?
преди 55 мин.
0
 
 
Казва се - хапнахме 4 бахуара.
-1
 
 
Когато се радваш на служебно спечелен мач.... безценно
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 1 ч. и 11 мин.
+1
 
 
Онзи мач го налапахте целия. Сега пък ще е ..
Статистика: