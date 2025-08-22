Вторият капитан на Локо ще играе срещу Индия, Афганистан и Иран

© Plovdiv24.bg Вторият капитан на Локомотив (Пловдив) Парвиз Умарбаев получи поредна повиквателна за националния отбор на Таджикистан!



Той и неговите съотборници ще вземат участие в Купата на нациите за Централна Азия. Съперници на Таджикистан ще бъдат Индия, Афганистан и Иран.



Желаем успех на Парвиз Умарбаев в предстоящите срещи, написаха по този повод от "Лаута".