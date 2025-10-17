© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич логично остана доволен след най-изразителната победа на неговия тим през настоящия сезон - 3:0 срещу Ботев (Враца).



Ето какво заяви словенският специалист след края на мача на "Лаута":



Започнахме много дсобре, първите 20 минути бяха отлични. Искахме да направим това. Нашият футбол след 20-ата минута обаче не бе това, което желаехме, но трябва да се концентрираме за следващите мачове.



Съперникът имаше възможност да се върне в мача дори след 3:0 и нашата задача бе да не позволяваме това да се случи. Успяхме с дисциплина и с движение по терена. Понякога трябва и късмет. Днес съм доволен, че успяхме да победим.



Нуждаем се от качество в този момент. Хуан Переа вкара два много важни гола, но искам да говоря за отбора, за това първо полувреме, които всички изнесоха както трябва.



Нашите фенове са нашата сила. Работим много сериозно, справяме се добре и затова сме на тази позиция в класирането. Трябва да работим във всяко едно занимание и да даваме всичко от себе си.



