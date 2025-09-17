Страшни проблеми в Локо, но въпреки това усмивките преобладават на "Лаута"

© Plovdiv24.bg Отборът на Локомотив Пловдив се изправя пред изключително сериозни кадрови проблеми преди гостуването си на ЦСКА 1948, научи Plovdiv24.bg. Дербито от 9-ия кръг между четвъртия и третия в класирането е в събота (20 септември) от 19:30 часа на стадион "Витоша" в Бистрица.



Мача със сигурност пропуска капитанът и легенда на клуба Димитър Илиев, който е със сериозна контузия в коляното и все още не се знае колко време ще е необходимо за възстановяването му.



Наказан за двубоя с тима от Бистрица е халфът Ивайло Иванов.



Още двама от титулярите на черно-белите обаче са с травми и все още не тренират пълноценно. Това са голмайсторът срещу Лудогорец Каталин Иту и бразилският централен защитник Лукас Риян. Двамата бяха заменени принудително в дербито срещу разградчани.



Локомотивци подновиха тренировките след кратката почивка, която получиха след сблъсъка с шампионите. Въпреки многото проблеми в отбора цари добро настроение и това се вижда от кадрите по време на заниманието на "Лаута".



След 8 изиграни кръга Локомотив Пловдив все още е без загуба от началото на сезона и в момента е с актив от 16 точки, колкото има и предстоящият съперник ЦСКА 1948.