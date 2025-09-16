Поредни глоби на БФС: 4300 лева за Локо, 3500 лв. за Ботев

© Plovdiv24.bg Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес поредните глоби към пловдивските клубове Локомотив и Ботев заради поведението на привържениците в изминалите мачове от 8-ия кръг.



Санкцията за черно-белите е 4300 лева. Една от глобите е по вина на клуба - за закъснение от началото на второто полувреме. Освен това халфът Ивайло Иванов е наказан за 1 мач и глобен с 300 лева. Той пропуска дербито с ЦСКА 1948.



ПФК Ботев пък е глобен с 3500 лева.



Ето какво гласи решението за двата двубоя с участието на Локомотив и Ботев:



За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 500 лева.



За навлизане на публика на терена след края на срещата, на основание чл. 37, ал.1, т.1, б. В, предложение 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 лева.



За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 300 лева.



За хвърлена факла на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.



За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1000 лева.



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 2000 лева.