Информация за феновете на Локо, които ще подкрепят тима на стадиона в "Надежда"

© Plovdiv24.bg Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Септември (София) в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за петък (03.10) от 17:30 часа на стадион "Локомотив“ в квартал "Надежда“.



Билетите за феновете на “черно-белите" ще са на цена от 15 лева. Касата пред сектора за гости ще работи в деня на мача, като ще отвори в 16:30 часа.



Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив Пловдив.