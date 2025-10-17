19-годишен получи работна виза, днес може да дебютира за Локомотив

© Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Ботев (Враца) в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Двубоят е днес (17.10) от 20:00 часа на “Лаута".



Наказан за срещата е Адриан Кова, а контузен е Димитър Илиев. За първи път сред 20-те попадна последното ново попълнение Крист Лонгвил.



19-годишното крило от Кот д’Ивоар бе привлечен в началото на септември и до този момент чакаше да получи работна виза.



Ето всички футболисти, на които ще разчита треньорът на Локомотив в мача довечера:



Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиан Лами, Каталин Иту, Крист Лонгвил, Петър Андреев, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.