ПФК Локомотив: Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

Националите на Локомотив Пловдив ще играят на 3 континента в следващите дни, похвалиха се от "Лаута".



Адриан Кова и Венецуела ще мерят сили с Австралия и Канада в САЩ (Хюстън и Форт Лодърдейл).



Парвиз Умарбаев ще играе с Таджикистан срещу Тимор-Лесте в Дарвин, Австралия.



Тодор Павлов и България U21 гостуват на Шотландия U21 в град Мъдъруел.



Севи Идриз, който е част от България U19, ще играе в Гьор и Татабаня срещу домакините от Унгария, Франция и Фарьорски острови, уточниха от "черно-белия" клуб.