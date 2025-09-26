Румънец от Локо смени прическата, той ще е един от козовете на Косич за дербито с Левски

ИЗПРАТИ НОВИНА
Атакуващият халф на Локомотив Пловдив Каталин Иту се завръща в сметките на треньора Душан Косич. 25-годишният футболист страдаше от разтежение, което получи при равенството 1:1 с Лудогорец на 14 септември.

Румънецът пропусна загубата с 0:4 от ЦСКА 1948, но сега ще попадне в групата за домакинството на Левски. Дербито от 10-ия кръг на Първа лига е тази вечер от 20,00 часа на "Лаута".

Словенският наставник на Локо може обаче да остави румънеца на пейката и да го включи в игра на по-късен етап в мача, въпреки че има шанс да стартира за сметка на Ивайло Марков. На последната тренировка преди мача Каталин Иту се показа с нова прическа и изрусена коса.

За двубоя със сините се завръща и друг халф - Ивайло Иванов. Той изтърпя наказанието си след червения картон, който получи срещу Лудогорец. Това ще доведе до рокада в средата на терена. Тодор Павлов, който действаше като халф в Бистрица, ще се завърне на номиналната си позиция на централен защитник, предполага "Тема спорт". Той се очаква да си партнира с Мартин Русков, тъй като Лукас Риян се контузи срещу ЦСКА 1948 и е под въпрос.

Извън сметките на Душан Косич остават капитанът Димитър Илиев. Плеймейкърът е с увреден хрущял на коляното от двубоя с Лудогорец и не е ясно кога ще се завърне в игра.
