Шеф на Локо: В напреднала фаза сме за привличането на нападател, имаме и други варианти

Ръководството на Локомотив Пловдив отдавна работи по проекта да намери подходящ заместник на нападателя Хуан Переа. Това разкри изпълнителният директор на клуба Тома Цилев.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, колумбиецът ще се превърне в ново попълнение на Левски, след като премине медицинските тестове при "сините".



"Работим по въпроса за намирането на заместник на Хуан Переа и то не от днес или вчера. Имаме разговори с определен футболист, който е чужденец, но не искам да навлизам в подробности преди да постигнем споразумение с него. Ако нещата не станат със споменатия нападател, имаме и други варианти", сподели пред dsport и Дарик радио Тома Цилев.



"Мисля, че преговорите са в напреднала фаза и очаквам положителен развой. С привличането на нападател селекцията в Локомотив няма да приключи. Не ме питайте за повече подробности", каза още изпълнителният директор на Локомотив Пловдив.