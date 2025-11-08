Един от най-постоянните играчи на Локо получи престижна повиквателна

© Plovdiv24.bg Един от най-постоянните футболисти на Локомотив Пловдив през настоящия сезон - Адриан Кова, получи престижна повиквателна за националния отбор на Венецуела!



Десният бек е в плановете на селекционера на Венецуела за две приятелски срещи! На 15 ноември южноамериканците ще мерят сили с Австралия, а на 18 ноември - с Канада.



"Желаем успех на Адриан Кова с фланелката на Венецуела", написаха по този повод от ПФК Локомотив.



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че защитникът бе привлечен това лято на "Лаута", като миналия сезон играеше в отбора на Крумовград.



С черно-бялата фланелка Адриан Кова има до момента 14 официални мача (13 за първенство и 1 за Купата), в които е реализирал два гола и една асистенция.