Вирус в Локо, тимът прекрати лагера във Варна! Косич викна двама нови от юношите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:11Коментари (0)606
©
виж галерията
Радослав Палазов (вляво) и Енес Мишев (вдясно) тренираха с черно-белите
Представителният отбор на Локомотив Пловдив поднови днес тренировки след равенството с Черно море. “Черно-белите" стартираха подготовката си за втората си визита във Варна. Двубоят със Спартак е в събота (30.08) от 19:00 часа.

Локомотив проведе днешната си тренировка на “Лаута". В лагера на “черно-белите" продължава да има няколко човека с вирусно заболяване. Спортно-техническият щаб бе принуден да вземе решение тимът да не остане във Варна и да се прибере в Пловдив.

Под ръководството на Душан Косич днес тренираха юношите от отбора до 18 години Енес Мишев и Радослав Палазов.
Статистика: