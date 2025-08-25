© виж галерията Радослав Палазов (вляво) и Енес Мишев (вдясно) тренираха с черно-белите Представителният отбор на Локомотив Пловдив поднови днес тренировки след равенството с Черно море. “Черно-белите" стартираха подготовката си за втората си визита във Варна. Двубоят със Спартак е в събота (30.08) от 19:00 часа.



Локомотив проведе днешната си тренировка на “Лаута". В лагера на “черно-белите" продължава да има няколко човека с вирусно заболяване. Спортно-техническият щаб бе принуден да вземе решение тимът да не остане във Варна и да се прибере в Пловдив.



Под ръководството на Душан Косич днес тренираха юношите от отбора до 18 години Енес Мишев и Радослав Палазов.