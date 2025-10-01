Душан Косич: Много странни неща се случваха през пролетта

© Plovdiv24.bg Локомотив Пловдив е една от приятните изненади в есенния дял на първенството. Черно-белите победиха ЦСКА, изпуснаха Лудогорец в последните секунди и свалиха Левски от върха миналия петък.



А само преди няколко месеца тимът се бореше за своето оцеляване и игра бараж за оставане в елита. От началото на годината начело на пловдивчани е един "прекалено интелигентен за българския футбол човек“, ако се позовем на думите на собственика на Локомотив Христо Крушарски.



Става въпрос естествено за словенският специалист Душан Косич.



"В началото имах нужда от време, за да опозная отбора и средата. Направи ми впечатление, че липсваше увереност в тима. И е нормално след 15 мача без победа. Но виждах, че има качество в тези играчи. И ми беше ясно, че трябва да се направят малки корекции, за да потръгнат нещата", заяви пред "Тема спорт" Косич.



"Анализирайки срещите, виждах някои слабости, но те бяха поправими. Бях убеден, че с добър мач, хубав гол, ще се тръгне в правилната посока. И още в началото започнахме да поправяме нещата. Взехме някои победи, но тогава се случваха странни неща – нашите опоненти в битката за оцеляване също печелеха двубоите си. В 5 поредни срещи получихме червени картони. Това също ми се стори много странно", припомни си словенецът.



"Понякога това не е много нормално. И ни беше трудно, защото никога не бяхме в пълен състав. Борихме се много, загубихме мачове, но за щастие в крайна сметка се спасихме“, каза още треньорът на Локомотив Пловдив.