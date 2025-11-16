© виж галерията Кондиционният треньор на Локомотив Пловдив Николай Лесков проведе в продължение на два дни тестове с всички футболисти, съобщиха от "Лаута". Тестовете бяха за установяване на асиметрия, мускулен дисбаланс и измерване на силата.



Това се прави с цел мониторинг и редовен контрол на индивидуалното състояние на всеки един от играчите в представителния отбор на "черно-белите", обясниха още от клуба.