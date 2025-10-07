© виж галерията Бившият футболист на Локомотив Пловдив Пауло Серджо си спомни с умиление за своя престой на "Лаута". Португалският халф, който бе наречен от привържениците "Мускетар в черно и бяло", игра две години за клуба, но и близо 8 месеца се възстановяваше от операция на коляното след тежка контузия в мач срещу Левски на "Герена".



Plovdiv24.bg припомня на своите читатели, че Пауло Серджо изигра 36 официални мача за Локомотив, в които се отчете с 1 гол и 5 асистенции.



Той публикува в личния си профил в Инстаграм своя снимка с фенска тениска на Локо, както и плаката, който феновете издигаха в негова чест по време на мачовете.



Ето какво написа Серджо за престоя си в Локомотив Пловдив:



Аз покорих света навън, доказвайки, че няма нищо невъзможно, когато вярваме в себе си. Скачане с парашут в съвсем различен свят от обичайния. Именно в България открих истинския си див и войнски усет.



Доказателството за това е, че бях благословен с името "МУСКЕТАР" - не беше само от мустаците, а от детайла на предаването на решителността, който ми беше даден за всяка секунда, играна с тази емблема на гърдите.



Спечелих сърцата на Студените хора с най-топлото сърце, което съм срещал. Това несъмнено беше красиво, забележително и незабравимо постижение. Имаше една песен, която носеше името ми във всеки мач, която се пее и аплодира. Известно беше обичта и възхищението и начинът, по който ме посрещнаха като един от тях. Защитаваха ме в лошите времена, прегръщаха ме в най хубавите времена.



Без значение поражението знаех, че докато се откажа от всичко себе си, това винаги ще е мотивът за толкова много обич.



Взех решение да напусна страната, за да видя как първото ми дете се ражда на моя остров и в моята страна. Не можете да си представите колко трудно беше на всички тях, почукаха на вратата ми с молба да не си тръгвам. Те плачеха от тъга. Беше ми трудно, но цикълът беше близо до края.



В моята травма те плачеха моята болка, изживяха моята болка и това беше една от най-големите причини, поради които трябваше да им благодаря, да дам всичко от себе си. Изминаха няколко години и все още ме помнят в тази страна, която беше мой дом. Спомените идват и това ме изпълва с гордост.



MUSKETEIRO20 е моят страхотен спомен за онова великолепно семейство Локомотив 🖤🤍



Само Локо!