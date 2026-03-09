ЗАРЕЖДАНЕ...
Трибуна Бесика: Футболистите, треньорът и емблемата имат нужда от нас!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Двубоят от 25-ия кръг на Първа лига започва в 18,00 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":
Локомотивци,
Днес ни очаква много тежък мач срещу първия в класирането. Мачът е част от поредицата "Локомотив Пловдив в работен ден“, но призоваваме за мобилизация и подкрепа.
Футболистите, треньорът и емблемата имат нужда от нас!
18:00, София.
Легенда на Локо след 0:5: Трудно се преглъща, но да стиснем зъби и да продължим напред! Пълна подкрепа за отбора и треньора!
06.03
Добри Козарев: Добрата новина е, че най-после спечелихме! Харесва ми как играем въпреки колебливите резултати
10:50
Внуците разчувстваха Ясен Петров след успеха над Берое: Не бях ги виждал, откакто съм в Добрич
10:30
