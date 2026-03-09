Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да направят призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с днешното дерби срещу Левски.

Двубоят от 25-ия кръг на Първа лига започва в 18,00 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":

Локомотивци,

Днес ни очаква много тежък мач срещу първия в класирането. Мачът е част от поредицата "Локомотив Пловдив в работен ден“, но призоваваме за мобилизация и подкрепа.

Футболистите, треньорът и емблемата имат нужда от нас!

18:00, София.