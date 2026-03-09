Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да направят призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с днешното дерби срещу Левски.Двубоят от 25-ия кръг на Първа лига започва в 18,00 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":Локомотивци,Днес ни очаква много тежък мач срещу първия в класирането. Мачът е част от поредицата "Локомотив Пловдив в работен ден“, но призоваваме за мобилизация и подкрепа.Футболистите, треньорът и емблемата имат нужда от нас!18:00, София.