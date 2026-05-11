Фенклубът на Локомотив Пловдив празнува днес рожден ден. Най-старият организиран клуб на привърженици на футболен отбор у нас навършва 38 години от своето основаване.

"38 години – воля, доблест, труд!

38 години вярност към черно-бялата идея.

38 години рамо до рамо - по трибуните и зад любимия Локомотив Пловдив.

Благодарим на всички, които през годините пазят духа жив.

Само Локо", написаха по този повод от Фенклуб Локомотив Пловдив в своята официална страница във Фейсбук.