БФС определи дати и часове на домакинските дербита на Локо срещу Лудогорец и Левски

© Plovdiv24.bg Спортно-техническата комисия към БФС утвърди програмата на Локомотив Пловдив по дати и часове за следващите четири кръга:



14.09 (неделя) 18:00 часа: Локомотив - Лудогорец



20.09 (събота) 19:30 часа: ЦСКА 1948 - Локомотив



26.09 (петък) 20:00 часа: Локомотив - Левски



03.10 (петък) 17:30 часа: Септември - Локомотив