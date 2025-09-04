ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
БФС определи дати и часове на домакинските дербита на Локо срещу Лудогорец и Левски
Автор: Стойчо Генов 09:53Коментари (0)118
© Plovdiv24.bg
Спортно-техническата комисия към БФС утвърди програмата на Локомотив Пловдив по дати и часове за следващите четири кръга:

14.09 (неделя) 18:00 часа: Локомотив - Лудогорец

20.09 (събота) 19:30 часа: ЦСКА 1948 - Локомотив

26.09 (петък) 20:00 часа: Локомотив - Левски

03.10 (петък) 17:30 часа: Септември - Локомотив
Още по темата: общо новини по темата: 178
02.09.2025
02.09.2025
01.09.2025
31.08.2025
30.08.2025
30.08.2025
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Eдин от най-талантливите играчи в новата история на пловдивския футбол празнува днес
 Петър Андреев и Никола Илиев готови за мачовете с Гибралтар и Азербайджан
 Шефът на реферите: Тодор Павлов не трябваше да бъде гонен, но ВАР не може да се намеси
 БФС: Отмененият гол на Арда срещу Ботев бе редовен, няма други съдийски грешки в мача
 От "Лаута": Отборна игра - отборен дух! Осем попадения - 8 различни голмайстори
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: