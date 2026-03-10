Съдийската комисия към Българския футболен съюз се произнесе относно това правилно ли е отсъдена дузпата за Левски във вчерашния двубой срещу Локомотив Пловдив, спечелен от домакините с 1:0. Това стана чрез традиционната рубрика "На фокус", в която бяха разисквани спорни ситуации в мачовете от 25-ия кръг.
"В момента, в който той (Армстронг Око-Флекс) вече е дълбоко в наказателното поле на противника, а топката е в краката му, прави залъгващо движение с десния крак, така че да спечели предимство и да не даде шанс на друг защитник, с номер 23 (б.р. Мартин Русков
), да играе с нея. В нито един момент номер 23 не докосва топката - напротив, левият му крак влиза в непозволен контакт с вече стъпилия на земята опорен крак на номер 11 в синьо", казва в специалното видео членът на СК Александър Костадинов.
"Вследствие на контакта и двамата футболисти падат на тревното покритие, а главният съдия, който е на перфектната позиция, за да прочете играта, отсъжда наказателен удар в полза на синия тим. Това е нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле.
ВАР също преглежда детайлно всяка една гледна точка и намира ясни доказателства за правотата на решението на терен. Ако това нарушение обаче не бе отсъдено в реално време, то тук би следвало да има задължителна ВАР намеса с он-фийлд ревю за потенциално пропуснат наказателен удар", допълват още от БФС в своя анализ.
StefanPanchev
преди 14 мин.
Канар съм и за мен НЯМА НИКАКВА ДУЗПА!
МиМ
преди 30 мин.
Наистина трябва да си сляп левскар, за да кажеш, че има дузпа. Защитникът тича, нападателят си завира крака между неговите, като му влиза в траекторията. Искат да кажат, че защитникът е трябвало да спре и да отстъпи място, така ли? Ами с Гозно - толкова. Язък, че беше локомотивец.
