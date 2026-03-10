Сподели Сподели
Съдийската комисия към Българския футболен съюз се произнесе относно това правилно ли е отсъдена дузпата за Левски във вчерашния двубой срещу Локомотив Пловдив, спечелен от домакините с 1:0. Това стана чрез традиционната рубрика "На фокус", в която бяха разисквани спорни ситуации в мачовете от 25-ия кръг.

"В момента, в който той (Армстронг Око-Флекс) вече е дълбоко в наказателното поле на противника, а топката е в краката му, прави залъгващо движение с десния крак, така че да спечели предимство и да не даде шанс на друг защитник, с номер 23 (б.р. Мартин Русков), да играе с нея. В нито един момент номер 23 не докосва топката - напротив, левият му крак влиза в непозволен контакт с вече стъпилия на земята опорен крак на номер 11 в синьо", казва в специалното видео членът на СК Александър Костадинов.

"Вследствие на контакта и двамата футболисти падат на тревното покритие, а главният съдия, който е на перфектната позиция, за да прочете играта, отсъжда наказателен удар в полза на синия тим. Това е нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле.

ВАР също преглежда детайлно всяка една гледна точка и намира ясни доказателства за правотата на решението на терен. Ако това нарушение обаче не бе отсъдено в реално време, то тук би следвало да има задължителна ВАР намеса с он-фийлд ревю за потенциално пропуснат наказателен удар", допълват още от БФС в своя анализ.