ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Локо се отказа от голмайстора на Марица, двамата капитани не заминаха за Турция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:28Коментари (0)220
©
Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) замина днес за подготвителния си лагер в Турция. “Черно-белите" ще останат в курорта Белек до 1 февруари, а през този период ще изиграят и 3 проверки  – срещу Напредак (22.01), Балкани (27.01) и Колос (31.01).

От групата за лагера отпаднаха капитанът Димитър Илиев, Калоян Костов и Крист Лонгвил, които ще се готвят по индивидуална програма в Пловдив.

Вторият капитан Парвиз Умарбаев ще се присъедини след няколко дни към своите съотборници. Той получи разрешение да пропусне началото на лагера, защото му предстои да стане баща за втори път, уточниха от "Лаута".

В групата намериха място състезатели от втория отбор и U18 – Валери Божинов, Тодор Гергишанов, Денис Кирашки и Петър Кръстев. За Турция няма да пътува голмайсторът на Марица Георги Трифонов, който до този момент беше на проби.

Ето пълната група на Локомотив Пловдив за лагера в Турция:

ВратариБоян Милосавлиевич, Петър Зовко, Петър Кръстев (U18)

Защитници: Енцо Еспиноса, Мартин Русков, Лукас Риян, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Денис Кирашки (U18)

Полузащитници и нападателиМартин Атанасов, Ефе Али, Ивайло Иванов, Александър Александров, Парвиз Умарбаев, Тодор Гергишанов (U18), Валери Божинов (Втори отбор), Каталин Иту, Франсиско Политино, Запро Динев, Жулиен Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Мариян Вангелов, Хуан Переа.
Още по темата: общо новини по темата: 372
17.01.2026
16.01.2026
16.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
15.01.2026
предишна страница [ 1/62 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Валери Божинов с емоционални думи към сина си за дебюта му в Локо (Пд)
 Локо стартира неуспешно контролите, Хуан Переа изпусна дузпа
 Петър Андреев реши окончателно къде да продължи кариерата си
 Крушарски: Под 500 000 евро футболист в Локомотив вече няма да се продава
 Крушарски към Сираков: Цената е 750 000 евро! Все пак не продаваме картофи на пазара "Кирков"
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: