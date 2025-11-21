Информация за локомотивците, които ще пътуват до Добрич за неделния мач

© Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) гостува на Добруджа (Добрич) в мач от 16-ия кръг на Първа лига. Двубоят е насрочен за неделя (23.11) от 12:00 часа на стадион “Дружба".



Билетите за феновете на “черно-белите" ще са на цена от 15 лева. Пропуски ще се продават в деня на мача, като касата пред сектора за гости ще отвори в 10:30 часа.



Молим всички привърженици да носят в себе си документ за самоличност, призоваха от ПФК Локомотив.