Христо Бонев: Локо (Пд) - Лудогорец е все едно България срещу Испания

Локомотив Пловдив започна отлично сезона в Първа лига. След 7 кръга черно-белите още не познават вкуса на поражението – 4 победи и 3 равенства, което им отрежда трета позиция, само на точка зад лидерите Лудогорец и Левски, които обаче са с мач по-малко.



В неделя Локомотив Пловдив приема именно разградчани от 18:00 часа, а в 10-ия кръг, на 26 септември (петък), е домакин и на сините. Това накара "Тема Спорт“ да потърси за мнение голямата легенда на клуба и на българския футбол Христо Бонев.



"Гледайки програмата, Локомотив Пловдив – Лудогорец е все едно България срещу Испания. Този път вярвам, че може да има изненада. През миналия сезон бяхме в незавидно положение, но победихме Лудогорец на "Лаута“ (б.р. – 1:0 на 30 март). Това не може да не се вземе под внимание, както от противника, така и от нашите момчета. Смело и напред. Защо да не го направим и сега“, сподели Зума.



"Пътят, който е поел Локомотив Пловдив, е правилен. Треньорът Душан Косич е изключително сериозен в работата си. Той е и много добър човек, като цяло. До колкото съм запознат, все още търси да подсили отбора. Душан Косич има зелена светлина от собственика Христо Крушарски да надгради състава селекционно“, добави почетният президент на черно-белите.



"Много е рано да се говори за цели, класиране, групи… Нека минат и мачовете през октомври и тогава ще може да кажем накъде се е прицелил отбора“, добави Футболист №1 на Пловдив за ХХ век.