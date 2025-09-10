ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Христо Бонев: Локо (Пд) - Лудогорец е все едно България срещу Испания
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01Коментари (0)358
© Plovdiv24.bg
Локомотив Пловдив започна отлично сезона в Първа лига. След 7 кръга черно-белите още не познават вкуса на поражението – 4 победи и 3 равенства, което им отрежда трета позиция, само на точка зад лидерите Лудогорец и Левски, които обаче са с мач по-малко.

В неделя Локомотив Пловдив приема именно разградчани от 18:00 часа, а в 10-ия кръг, на 26 септември (петък), е домакин и на сините. Това накара "Тема Спорт“ да потърси за мнение голямата легенда на клуба и на българския футбол Христо Бонев.

"Гледайки програмата, Локомотив Пловдив – Лудогорец е все едно България срещу Испания. Този път вярвам, че може да има изненада. През миналия сезон бяхме в незавидно положение, но победихме Лудогорец на "Лаута“ (б.р. – 1:0 на 30 март). Това не може да не се вземе под внимание, както от противника, така и от нашите момчета. Смело и напред. Защо да не го направим и сега“, сподели Зума.

"Пътят, който е поел Локомотив Пловдив, е правилен. Треньорът Душан Косич е изключително сериозен в работата си. Той е и много добър човек, като цяло. До колкото съм запознат, все още търси да подсили отбора. Душан Косич има зелена светлина от собственика Христо Крушарски да надгради състава селекционно“, добави почетният президент на черно-белите.

"Много е рано да се говори за цели, класиране, групи… Нека минат и мачовете през октомври и тогава ще може да кажем накъде се е прицелил отбора“, добави Футболист №1 на Пловдив за ХХ век.
Още по темата: общо новини по темата: 187
09.09.2025
09.09.2025
08.09.2025
08.09.2025
06.09.2025
05.09.2025
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Георги Минчев се върна от Турция, но избра друг Локомотив
 Най-новият в Локо бил следен от Андерлехт и Леванте
 БФС прати Давидов, Попов и Гинчев на дербито Локо - Лудогорец, новобранец свири на Ботев
 Локо триумфира в Пловдив след финал срещу Левски и 5 победи от 5 мача
 Петър Андреев: Искам да бележа срещу Ботев! Перде съм и посвещавам головете на хейтърите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: