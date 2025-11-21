ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Шеф на Локо: Имаме нужда да продадем един или двама играчи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:10Коментари (0)428
©
Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев призна, че клубът има нужда да продаде един или двама от своите играчи, за да набере свежи средства. Той разкри също така, че клубът получава много запитвания за своите играчи от чужбина, но те са главно от втори дивизии на съответните страни.

“Има двама играчи в отбора, които категорично заявиха, че желаят да останат в тима и не искат да бъдат трансферирани, ако не се появи много добра оферта. Те се чувстват щастливи тук. Играчите, за които говоря, са Жулиен Лами и Енцо Еспиноса. Идват много запитвания, не оферти. Всички те обаче са от второ ниво на съответните първенства, а не от елита. Играчите предпочитат да играят в Първа лига, вместо да направят подобен трансфер“, сподели Цилев в подкаста SportCast с водещ Деян Веселинов.

"Няма какво да крия, Локомотив има нужда да реализира една или две продажби. Въпросът е да се ограничим максимално с изходящите трансфери. Ако пристигне оферта за футболист, който ние не желаем да продадем на всяка цена, той може да започне да се сърди.

В такъв случай не е удачно много да имаш такъв футболист в редиците си. Треньорът също не иска такива състезатели. Хубавото е, че в момента нямаме претенциозни играчи. Следим обаче да няма отпускане, както се случи в мача с ЦСКА 1948. В интерес на истината играчите ни са скромни момчета", заяви още Тома Цилев.

Гледайте в прикаченото видео цялото участие на Цилев при водещия Деян Веселинов!

Още по темата: общо новини по темата: 298
21.11.2025
20.11.2025
16.11.2025
16.11.2025
14.11.2025
12.11.2025
предишна страница [ 1/50 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ръководството на Локо с важно съобщение до привържениците
 "Черно-бели" футболисти и треньори подкрепиха баскетболния Локомотив в дербито на Пловдив
 Показаха уникални снимки от паметни мачове на Локомотив
 Валери Божинов тренира с представителния отбор на Локомотив
 Марица отстрани Локо и за първи път от 20 години стигна полуфинал за Купата на БФС
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: