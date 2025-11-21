© Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив Тома Цилев призна, че клубът има нужда да продаде един или двама от своите играчи, за да набере свежи средства. Той разкри също така, че клубът получава много запитвания за своите играчи от чужбина, но те са главно от втори дивизии на съответните страни.



“Има двама играчи в отбора, които категорично заявиха, че желаят да останат в тима и не искат да бъдат трансферирани, ако не се появи много добра оферта. Те се чувстват щастливи тук. Играчите, за които говоря, са Жулиен Лами и Енцо Еспиноса. Идват много запитвания, не оферти. Всички те обаче са от второ ниво на съответните първенства, а не от елита. Играчите предпочитат да играят в Първа лига, вместо да направят подобен трансфер“, сподели Цилев в подкаста SportCast с водещ Деян Веселинов.



"Няма какво да крия, Локомотив има нужда да реализира една или две продажби. Въпросът е да се ограничим максимално с изходящите трансфери. Ако пристигне оферта за футболист, който ние не желаем да продадем на всяка цена, той може да започне да се сърди.



В такъв случай не е удачно много да имаш такъв футболист в редиците си. Треньорът също не иска такива състезатели. Хубавото е, че в момента нямаме претенциозни играчи. Следим обаче да няма отпускане, както се случи в мача с ЦСКА 1948. В интерес на истината играчите ни са скромни момчета", заяви още Тома Цилев.



Гледайте в прикаченото видео цялото участие на Цилев при водещия Деян Веселинов!



