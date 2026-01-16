ИЗПРАТИ НОВИНА
Крушарски: Под 500 000 евро футболист в Локомотив вече няма да се продава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:54Коментари (0)615
© Plovdiv24.bg
Ръководството на Левски все още се надява да постигне договорка с Локомотив Пловдив за трансфера на нападателя Хуан Переа. И то на цена, чувствително по-ниска от първоначално обявената от собственика на черно-белите Христо Крушарски - 750 000 евро.

Шефът на "смърфовете" в момента е по бизнесдела в чужбина, но вчера направи още едно любопитно изказване по темата.

"Под 500 000 евро футболист в Локомотив Пловдив вече няма да се продава. Аз съм вложил толкова много, мога да вложа още малко, за да издържа“, отсече пред "Мач Телеграф“ Христо Крушарски. Очаква се развръзката да настъпи след завръщането му.

Според източници на вестника, на "Лаута“ чакат ново обаждане от "Герена“ и са склонни да направят известни отстъпки. Защото самият футболист едва ли иска да изпусне възможността да премине в Левски, който в момента е лидер в класирането.

Феновете на "сините“ пък от сряда вечерта броят Переа като сигурно ново попълнение и дори заляха форумите си с колажи, на които той е вече е с екип на Левски. Както е известно, Хуан Переа нанесе една от трите загуби на Хулио Веласкес и компания през есента. Той се възползва от грешка на Майкон и се разписа за победата на "черно-белите“ с 1:0 на "Лаута“.
