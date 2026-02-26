Рожденикът Крушарски намекна, че фенове на Локо са провалили сделка с инвеститори от Абу Даби

© Локомотив (Пловдив) е бил близо до това да се сдобие с нов спонсор, след като инвеститори от Дубай са проявили интерес към “черно-белия" клуб. В крайна сметка обаче до положителен край не се е стигнало.



Собственикът на клуба Христо Крушарски обвини феновете на отбора, че са провалили сделката. От думите на бизнесмена не става ясно по какъв начин запалянковците са саботирали сделката с инвеститорите от Обединените арабски емирства. Шефът на "черно-белите" навършва днес 69 години.



“Защо аз да стоплям отношенията с феновете? Аз си имам печка да се топля, защо да се топля с феновете? Те ако искат да гледат театър, да гледат. Аз съм собственик, клубът е мой, на този етап. И държа на реда, за да може да има пари в клуба", заяви пред "Тема спорт" Христо Крушарски.



"Когато дойде токът от 30 000-40 000 лева, звънят на мен нонстоп. Като дойде нещо за плащане – на мен, като дойде време за заплати – пак на мен. Отворил съм страницата за партньори – да дойде някой да помага. Някой да е дошъл?



Имам разговори с партньори в момента и ще се случи същото като с хората от Абу Даби, които бях докарал. Казаха: “Да идваме тук да ни псуват и да ни обиждат? Няма как да стане!". Всичко е търпение", допълни собственикът на Локомотив Пловдив.