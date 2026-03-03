Христо Крушарски разкри голяма новина относно управлението на клуба, която може да промени рязко в положителна насока развитието на "черно-белите".
Бизнесменът коментира също така снощното равенство 1:1 срещу Лудогорец в Разград, както и това дали шампионската титла е решена вече в полза на Левски.
Освен това Христо Крушарски ясно посочи кои са целите пред отбора за настоящия сезон и допълни, че "засега задачите се изпълняват с пълно шест".
Ето какво заяви шефът на Локомотив Пловдив пред колегите от gong.bg:
Това го бях казал отдавна, зная си стоката, зная и как да подходим. Ние сме организирано предприятие. Да му мислят другите.
Цялата гилдия на Левски се изказа и ми благодари за този резултат, но сега да му мисли Левски, ние си играем за нас. Бяхме близо и до победата в Разград, но такъв е резултатът. Още обаче не се е решила титлата. Казах и на хората от Левски преди това - да си оправят къщата. Аз им заявих и на майтап, ще пусна едно предложение – да им дам под наем отбора, за да излязат с него в Разград. Лудогорец само като ни видят и ще блокират.
Ние сме объркващ отбор. Настоящият състав ме връща към онези години – 2019, 2020, 2021... Тогава всички се съобразяваха с нас, а и сега е така. Много хора не вярваха, че ще се случи нещо в Локомотив. Имаме си стратегия и си спазваме правилата на играта. Купата и петото място за нашите задачи, засега ги изпълняваме с пълно шест.
Има една песен "Не всичко е пари“, много хора казаха, че от нас нищо не става, плюят ме мен, но не ми пука. Защо обаче критикуват и другите шефове. Искат да има бюрокрация, а не администрация. Ние с 5 човека ръководството се оправяме. Трябва ред и порядък, а треньорът също върши отлично своята работа.
Не е само Севи Идриз, има и още много други талантливи юноши. Дойде един човек и каза, че ще помага на школата, за което му благодаря. Той вече е част и от ръководството. Търся партньори, надявам се да се появят скоро, за да затворя устите на хейтърите. Да видят как човекът от Говедарци направи Локомотив това, което е.
канара от изгрев бойс
на 03.03.2026 г.
Тоя психар фекала,беше един от първите да пише глупости и да ни излага и когато Локо ни размазаха с 6:0…..
мангал от Шикера
на 03.03.2026 г.
Ко става с боатите инвеститори , идват ли . или ще са като китайските ракети в Иран .мъгла
