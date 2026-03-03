Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски разкри голяма новина относно управлението на клуба, която може да промени рязко в положителна насока развитието на "черно-белите".

Бизнесменът коментира също така снощното равенство 1:1 срещу Лудогорец в Разград, както и това дали шампионската титла е решена вече в полза на Левски.

Освен това Христо Крушарски ясно посочи кои са целите пред отбора за настоящия сезон и допълни, че "засега задачите се изпълняват с пълно шест".

Ето какво заяви шефът на Локомотив Пловдив пред колегите от gong.bg:

Това го бях казал отдавна, зная си стоката, зная и как да подходим. Ние сме организирано предприятие. Да му мислят другите.

Цялата гилдия на Левски се изказа и ми благодари за този резултат, но сега да му мисли Левски, ние си играем за нас. Бяхме близо и до победата в Разград, но такъв е резултатът. Още обаче не се е решила титлата. Казах и на хората от Левски преди това - да си оправят къщата. Аз им заявих и на майтап, ще пусна едно предложение – да им дам под наем отбора, за да излязат с него в Разград. Лудогорец само като ни видят и ще блокират.

Ние сме объркващ отбор. Настоящият състав ме връща към онези години – 2019, 2020, 2021... Тогава всички се съобразяваха с нас, а и сега е така. Много хора не вярваха, че ще се случи нещо в Локомотив. Имаме си стратегия и си спазваме правилата на играта. Купата и петото място за нашите задачи, засега ги изпълняваме с пълно шест.

Има една песен "Не всичко е пари“, много хора казаха, че от нас нищо не става, плюят ме мен, но не ми пука. Защо обаче критикуват и другите шефове. Искат да има бюрокрация, а не администрация. Ние с 5 човека ръководството се оправяме. Трябва ред и порядък, а треньорът също върши отлично своята работа.

Не е само Севи Идриз, има и още много други талантливи юноши. Дойде един човек и каза, че ще помага на школата, за което му благодаря. Той вече е част и от ръководството. Търся партньори, надявам се да се появят скоро, за да затворя устите на хейтърите. Да видят как човекът от Говедарци направи Локомотив това, което е.