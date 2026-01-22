ИЗПРАТИ НОВИНА
Треньорът на Локомотив с коментар за бъдещето на Хуан Переа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:31
©
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич коментира горещата тема със звездата на своя тим Хуан Переа.

Както е известно, колумбийският нападател е силно желан от Левски, но въпреки това днес той игра в контролата със сръбския Напредак, спечелена с 1:0.

"Хуан Переа е наш футболист. Игра днес и работи здраво и ще видим. Говорим всеки ден. Той е наш играч, но докато не се случи нещо друго, той е част от нашия отбор", каза словенският наставник на черно-белите.
