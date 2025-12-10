Фондация "100 години Локомотив Пловдив" направи актуален отчет на постъпилите дарения

© Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, представи актуален отчет за постъпилите дарителски средства през последния месец (период 08.11 - 08.12).



От справката става ясно, че в рамките на 30 дни приходите са 11 845,60 лева, а всички средства, събрани до момента, са 287 546 лв. Голямата цел е 500 000 лв.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:



Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ представя отчет за постъпилите средства през периода: 08.11 - 08.12.2025 г.



Виртуални билети: 350,00 лв.



Урни: 1 589,60 лв.



Банкови дарения: 9 715,00 лв.



Дарения през терминал: 191,00 лв.



Общо приходи: 11 845,60 лв.



Благодарим на всички локомотивци за доверието!



Заедно продължаваме да пазим и развиваме историята на Локомотив Пловдив.



Можете да подкрепите Фондация "100 години Локомотив Пловдив" като направите своето дарение на следната сметка:



Фондация “100 години Локомотив Пловдив"



IBAN: BG26UBBS80021069112450



Основание: Дарение