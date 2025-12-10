ИЗПРАТИ НОВИНА
Фондация "100 години Локомотив Пловдив" направи актуален отчет на постъпилите дарения
Автор: Стойчо Генов 08:48Коментари (0)263
©
Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, представи актуален отчет за постъпилите дарителски средства през последния месец (период 08.11 - 08.12).

От справката става ясно, че в рамките на 30 дни приходите са 11 845,60 лева, а всички средства, събрани до момента, са 287 546 лв. Голямата цел е 500 000 лв.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ представя отчет за постъпилите средства през периода: 08.11 - 08.12.2025 г.

Виртуални билети: 350,00 лв.

Урни: 1 589,60 лв.

Банкови дарения: 9 715,00 лв.

Дарения през терминал: 191,00 лв.

Общо приходи: 11 845,60 лв.

Благодарим на всички локомотивци за доверието!

Заедно продължаваме да пазим и развиваме историята на Локомотив Пловдив.

Можете да подкрепите Фондация "100 години Локомотив Пловдив" като направите своето дарение на следната сметка:

Фондация “100 години Локомотив Пловдив"

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение
Статистика: