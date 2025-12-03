ИЗПРАТИ НОВИНА
Косич: Трудно се преглъща такава загуба! Съдийските решения не бяха на наша страна
Автор: Стойчо Генов 20:32
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич логично бе разочарован от загубата на своя тим с 1:2 при гостуването на ЦСКА.

Ето какво заяви словенският специалист след края на дербито на националния стадион "Васил Левски":

В две-три ситуации ние усложнихме живота си. През второто полувреме подобрихме играта си и успяхме да изравним. Може би се върнахме прекалено назад, без да ни създават чак такъв натиск. Тази загуба е трудна за приемане и преглъщане.

В последните мачове, особено след този с Ботев, късметът не ни се усмихва. Не е на наша страна и може би трябва да приемем този факт. Днес и съдийските решения не бяха на наша страна.

Но трябва да вдигнем глави и да продължим напред. Понякога във футбола е така - печелиш срещу фаворитите, но губиш точки срещу отбори в долната част на класирането. Израснахме много в сравнение с миналия сезон. Но трябва още да се усъвършенстваме, да подобряваме играта си, когато не сме компактни и не сме достатъчно добри в единоборствата.

Сега вече изискванията и към футболистите са много по-високи. Но при всички положения ние направихме много голяма стъпка от миналия сезон.

Ние сме амбициозни, но трябва да гледаме реално на нещата. Нямаме футболния късмет напоследък, но трябва да си го заслужим.

Опитваме да играем агресивен футбол. Казвам на играчите, че тази агресия трябва да е под контрол. Ние сме един от отборите с най-много картони, но може би половината от тях не са заслужени.

0
 
 
Споко бе Космич,ще го преглътнеш с една водица я Девин,я Бачково...
0
 
 
Слабо първо полувреме за "Локомотив",но играч №1 на ЦСКА беше СЪДИЯТА.Гол след нарушение и измислена дузпа.Срещу тях не може да се играе.
baionzi
Здравейте! На 03,08,2019г. в темата ви "Ботев повеждаше два пъти срещу Етър, но не успя да стигне до победа", някакъв е влязъл в моя профил и е писал с моя ник baionzi. Дали може да го блокирате? Благодаря!
преди 1 ч. и 23 мин.
0
 
 
Кво ревеш бе, съдията ви подпира цял мач. Вратаря играе хандбал, дузпа за чорбата не свири, после я даде, един удар нямахте цял мач.
