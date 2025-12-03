ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо загуби от ЦСКА след дузпа в 95-ата минута и вече е на 6-о място
Автор: Стойчо Генов 19:57Коментари (4)156
Локомотив Пловдив изигра сравнително слаб мач и продължи разочароващата си серия на три поредни двубоя без победа. Черно-белите загубиха от ЦСКА с 1:2 в дербито на 18-ия кръг, което се игра на националния стадион "Васил Левски".

Леандро Годой (35, 90+5- дузпа) беше точен за домакините, а Хуан Переа (84) се разписа за пловдивчавни.

По този начин възпитаниците на треньора Душан Косич останаха с актив от 29 точки, но вече са на 6-о място във временното класиране. "Армейците" пък изскочиха на четвърта позиция с 31 точки.

Двата отбора излязоха на терена с фланелки в подкрепа към Любослав Пенев. На тениските пишеше: "Дръж се, Любо, ще спечелиш и този мач!" Точно в 9-ата минута пък играта беше спряна и от трибуните започна да се скандира името на легендарния нападател, който в момента се бори с коварно онкологично заболяване.

Малко след това дойде и първото опасно положение в двубоя. Лумбард Делова беше най-съобразителен след центриране от корнер и нанесе удар от удобна позиция, но Боян Милосавлиевич спаси.

Вратарят на черно-белите се справи с още една подобна ситуация след пробив на Питас и последвал удар на Леандро Годой.

В 33-ата Джеймс Етоо центрира от десния фланг, Лукас Риян не изчисти добре и топката се озова в Улаус Скаршем. Той нагласи кълбото на десния си крак и отправи удар, който срещна десния страничен стълб.

Само две минути по-късно ЦСКА откри резултата. Топката бе изпратена в наказателното поле на Локомотив, където Лукас Риян допусна грешка и позволи на Джеймс Етоо да му я отнеме. Камерунецът веднага центрира към Леандро Годой, който от удобна позиция засече с крак за 1:0. 

Три минути преди края на първото полувреме Хуан Переа овладя добре на гърди и върна назад към Ефе Али, който обаче шутира твърде високо в аут.

Едва в 77-ата минута локомотивци създадоха първото си много опасно положение. Парвиз Умарбаев подаде към Франсиско Политино, а той веднага му върна топката. Последва силен изстрел с левия крак, който премина на сантиметри над напречната греда.

В 84-ата минута черно-белите изравниха резултата след страхотна атака. Тя бе подхваната от Франсиско Политино, който комбинира с Каталин Иту, а той центрира по земя в наказателното поле. Там Парвиз Умарбаев технично пропусна топката, за да се озове тя в Хуан Переа. Колумбиецът овладя, финтира футболист на ЦСКА и с плътен шут по земя прати топката в долния десен ъгъл на Лапоухов за 1:1.

В добавеното време съдията Димитър Димитров бе извикан от ВАР, за да преразгледа ситуация, при която Ивайло Иванов игра с ръка в наказателното поле. Реферът отсъди дузпа, която бе реализирана от Леандро Годой за крайното 2:1.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Давид Лима, Лумбард Делова, Улаус Скаршем, Джон Сигер (62- Адреан Лапеня), Леандро Годой, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Йоанис Питас, Илиан Илиев (62- Петко Панайотов), Джеймс Етоо (81- Иван Турицов).

Локомотив ПловдивБоян Милосавлиевич, Адриан Кова, Мартин Русков (90- Андрей Киндриш), Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али (76- Димитър Илиев), Парвиз Умарбаев, Ивайло Иванов, Каталин Иту, Севи Идриз (65- Фансиско Политино), Хуан Переа.

+1
 
 
Честито цигани! Понеже ни се подигравахте,че чорбата ни е вкарала в продължението,какво стана. Съдбата ви го върна. Мамицата ви долна мангалска!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
