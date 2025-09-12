ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини:
Известна и влиятелна фигура в Пловдив обмисля да помогне на Локомотив?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41Коментари (0)77
© Plovdiv24.bg
Известен бизнесмен обмисля помощ за Локомотив Пловдив. Засега името му се пази в тайна, но според запознати става въпрос за достатъчно известна и влиятелна фигура в Пловдив.

Интересът му към черно-белите датирал още от лятото, когато станало ясно, че друга силна личност в града – Илиян Филипов, става финансов благодетел на Ботев.

На този етап въпросният бизнесмен нямал интерес към основния пакет акции на Локомотив, но бил готов да помага финансово, твърди в днешния си брой "Тема Спорт“. Как ще се развият нещата, предстои да видим. Собственикът на черно-белите Христо Крушарски не веднъж е споделял, че всеки, който иска да помага с издръжката, е добре дошъл.
