Известна и влиятелна фигура в Пловдив обмисля да помогне на Локомотив?

Известен бизнесмен обмисля помощ за Локомотив Пловдив. Засега името му се пази в тайна, но според запознати става въпрос за достатъчно известна и влиятелна фигура в Пловдив.



Интересът му към черно-белите датирал още от лятото, когато станало ясно, че друга силна личност в града – Илиян Филипов, става финансов благодетел на Ботев.



На този етап въпросният бизнесмен нямал интерес към основния пакет акции на Локомотив, но бил готов да помага финансово, твърди в днешния си брой "Тема Спорт“. Как ще се развият нещата, предстои да видим. Собственикът на черно-белите Христо Крушарски не веднъж е споделял, че всеки, който иска да помага с издръжката, е добре дошъл.