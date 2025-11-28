ИЗПРАТИ НОВИНА
Косич: Разочаровани и ядосани сме, но трябва да приемем фактите, че не бяхме добри
Автор: Стойчо Генов 19:57 / 28.11.2025Коментари (1)1422
Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри разочарованието си от играта на отбора при нулевото равенство срещу Монтана пред празните трибуни на "Лаута".

Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя:

Можем да намерим много извинения за този резултат, но мисля, че днес Монтана се защитаваше добре. А ние не намерихме решението за този стил на игра. Когато стигахме до положения, взимахме грешни решения.

Имаше и ситуация с решението на съдията да не даде зузпа в наша полза.

Тлрябва да останем спокойни. Срещу подобна защита трябва да си достатъчно подготвен. А ние не сме отбор, който да създава по 15 положения на мач. Трябва да се възползваме от по-малкото шансове, които ни се откриват.

Естествено, че сме разочаровани, даже сме ядосани. Не сме в добра форма и затова не стигаме до правилните решения. Трябва да увеличим качеството на игра.

Надявам се, че в следващата среща ще бъдем по-добри. Николаев и Идриз се справиха добре по левия фланг. Идриз се развива.

Искаме да сме на високите позиции в класирането. Трябва да останем позитивни и да приемем фактите, че не бяхме добри в последните ни 2 двубоя.

Жалко,но с такава игра не може да се бориш за ЕВРОТУРНИРИ.Късмет беше и едната точка.Много разпилян отбор без никаква идея за играта.Ритни топковци.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
