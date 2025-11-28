© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри разочарованието си от играта на отбора при нулевото равенство срещу Монтана пред празните трибуни на "Лаута".



Ето какво заяви словенският специалист след края на двубоя:



Можем да намерим много извинения за този резултат, но мисля, че днес Монтана се защитаваше добре. А ние не намерихме решението за този стил на игра. Когато стигахме до положения, взимахме грешни решения.



Имаше и ситуация с решението на съдията да не даде зузпа в наша полза.



Тлрябва да останем спокойни. Срещу подобна защита трябва да си достатъчно подготвен. А ние не сме отбор, който да създава по 15 положения на мач. Трябва да се възползваме от по-малкото шансове, които ни се откриват.



Естествено, че сме разочаровани, даже сме ядосани. Не сме в добра форма и затова не стигаме до правилните решения. Трябва да увеличим качеството на игра.



Надявам се, че в следващата среща ще бъдем по-добри. Николаев и Идриз се справиха добре по левия фланг. Идриз се развива.



Искаме да сме на високите позиции в класирането. Трябва да останем позитивни и да приемем фактите, че не бяхме добри в последните ни 2 двубоя.



