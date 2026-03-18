Димитър Илиев.
Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година проведе първата си тренировка с топка от 3 месеца насам. Нападателят имаше контузия в коляното още от мача срещу Лудогорец на "Лаута", завършил 1:1, а през декември се подложи на операция и известно време бе със специална шина.
Сега Димитър Илиев продължава индивидуалната си подготовка и все още е рано за тренировки с отбора при пълно натоварване.
Черно-белите се готвят за гостуването си на Ботев (Враца), което е в неделя.
Другата добра новина от отбора е свързана с румънския халф Каталин Иту, който също поднови тренировки.
Заедно с представителния тим на Локомотив тренират и юношеските национали Димитър Мрънков и Радослав Палазов.
