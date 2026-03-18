Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Радостна новина за привържениците на Локомотив Пловдив дойде от "Лаута". Тя е свързана с капитана, лидер и легенда на клуба Димитър Илиев.

Футболист №1 на България за 2019 и 2020 година проведе първата си тренировка с топка от 3 месеца насам. Нападателят имаше контузия в коляното още от мача срещу Лудогорец на "Лаута", завършил 1:1, а през декември се подложи на операция и известно време бе със специална шина.

Сега Димитър Илиев продължава индивидуалната си подготовка и все още е рано за тренировки с отбора при пълно натоварване.

Черно-белите се готвят за гостуването си на Ботев (Враца), което е в неделя.

Другата добра новина от отбора е свързана с румънския халф Каталин Иту, който също поднови тренировки.

Заедно с представителния тим на Локомотив тренират и юношеските национали Димитър Мрънков и Радослав Палазов.