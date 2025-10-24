ИЗПРАТИ НОВИНА
Железничарското дерби приковава погледите към родния футбол днес
Автор: Румяна Пензова 08:11
©
Локомотив София и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг в "железничарското" дерби от 13-ия кръг на Първа лига.

Двубоят ще се проведе на стадион "Локомотив" в столицата и е с начален час 20:00 ч.

Софиянци са на десетата позиция във временното класиране с 12 точки. В предишния си мач те загубиха от ЦСКА 1948 с 0:1.

Гостите от Пловдив пък се намират на 4-о място в таблицата и при евентуална победа днес могат да задминат шампиона Лудогорец и да окупират третата позиция.

Последната среща между тези два тима бе приятелска, проведена през юли месец тази година и завършила 1:1. През май месец тази година пък бе последния официален мач между тях от българското първенство, завършил отново с 1:1.

Последната победа в това съперничество е за пловдивчани от февруари тази година с минималното 1:0.

Бетинг операторът Palmsbet.com оценява победа за домакините от София с коефициент 2.22, равенство с 3.00 и победа за Локо Пловдив с 3.75.

BETHUB.bg предлага сходни ставки - 2.30 за домакинска победа, 3.05 за равенство и 3.75 за победа за Локомотив Пловдив.
