Напусна ни Атанас Качаков - едно голямо "черно-бяло" сърце
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:13Коментари (0)1631
©
Днес Локомотивската общност загуби едно голямо черно-бяло сърце. С тъга споделяме, че ни напусна Атанас Качаков - наш приятел, наш брат. Това съобщиха от Фенклуб Локомотив Пловдив.

Ето какво още написаха "черно-белите" привърженици:

Наско беше от онези локомотивци - истински, всеотдаен, винаги готов да помогне, винаги на линия, когато става дума за Локо. Усмивката му, думите му, присъствието му ще липсват много - и на трибуните, и извън тях.

Черно-бялата фамилия е по-бедна без него.

Поклон пред паметта му.

Погребението ще се състои утре от 13:00 часа, село Рогош.

Нека всички, които го познавахме и обичахме, го изпратим по локомотивски - с уважение и обич.
