Фенклубът на Локо: Нелепа изцепка и обида към хиляди от нас! Неуважаеми Величков, очакваме извинение!

© Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да излезе с гневна позиция.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на "черно-белите" привърженици:



Днес в сутрешния блок на bТВ Велислав Величков от неправителствената организация "Правосъдие за всеки“ си позволи грозно, подло и абсолютно неаргументирано да хвърли петно върху общността Локомотив Пловдив.



В национален ефир Величков абсолютно безотговорно и по милиционерски обяви, че агитката на Локомотив единствена от пловдивските не е участвала в протеста, тъй като, според него, е била в София, за да прави безредици.



Набеждаването на нашата общност в участие на политически игри започна да става симптоматично, тъй като преди седмица депутатът от ГЕРБ Любен Дилов – син (или червен, зависи отъде идват облагите) си позволи да ни намеси в друга игра. Обиграният покрай прескачането в много политически формации псевдо интелектуалец обаче, се усети навреме и премахна поста си.



Нелепата изцепка на Велислав Величков обаче е запечатана в национален ефир и няма как да бъде изтрита.



За пореден път заявяваме, че Фенклуб Локомотив Пловдив като пазител и изразител на идеите на черно-бялата общност, никога не е участвал в политически борби и не е позволявал да бъде употребяван за политически цели. Всеки един привърженик е свободен да има своите идеи и да ги изразява, както намери за добре.



Случайно или не, грозните атаки срещу черно-бялата общност от страна на Любен Дилов – син (или червен) и Велислав Величков поразително съвпадат като време с проблема за спряното финансиране на стадион Локомотив.



Неуважаеми Величков, очакваме вашето извинение за нелепата клевета, която хвърлихте срещу нашата общност тази сутрин. Тя е обида и към хилядите привърженици на Локомотив, които в понеделник вечер изразиха своята воля на протеста в Пловдив. Подчертаваме, че направиха това като граждани, а не като футболни привърженици.



С неуважение,



Фенклуб Локомотив Пловдив