ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенклубът на Локо: Нелепа изцепка и обида към хиляди от нас! Неуважаеми Величков, очакваме извинение!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:38Коментари (0)418
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да излезе с гневна позиция.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на "черно-белите" привърженици:

Днес в сутрешния блок на bТВ Велислав Величков от неправителствената организация "Правосъдие за всеки“ си позволи грозно, подло и абсолютно неаргументирано да хвърли петно върху общността Локомотив Пловдив.

В национален ефир Величков абсолютно безотговорно и по милиционерски обяви, че агитката на Локомотив единствена от пловдивските не е участвала в протеста, тъй като, според него, е била в София, за да прави безредици.

Набеждаването на нашата общност в участие на политически игри започна да става симптоматично, тъй като преди седмица депутатът от ГЕРБ Любен Дилов – син (или червен, зависи отъде идват облагите) си позволи да ни намеси в друга игра. Обиграният покрай прескачането в много политически формации псевдо интелектуалец обаче, се усети навреме и премахна поста си.

Нелепата изцепка на Велислав Величков обаче е запечатана в национален ефир и няма как да бъде изтрита.

За пореден път заявяваме, че Фенклуб Локомотив Пловдив като пазител и изразител на идеите на черно-бялата общност, никога не е участвал в политически борби и не е позволявал да бъде употребяван за политически цели. Всеки един привърженик е свободен да има своите идеи и да ги изразява, както намери за добре.

Случайно или не, грозните атаки срещу черно-бялата общност от страна на Любен Дилов – син (или червен) и Велислав Величков поразително съвпадат като време с проблема за спряното финансиране на стадион Локомотив.

Неуважаеми Величков, очакваме вашето извинение за нелепата клевета, която хвърлихте срещу нашата общност тази сутрин. Тя е обида и към хилядите привърженици на Локомотив, които в понеделник вечер изразиха своята воля на протеста в Пловдив. Подчертаваме, че направиха това като граждани, а не като футболни привърженици.

С неуважение,

Фенклуб Локомотив Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 320
03.12.2025
03.12.2025
03.12.2025
30.11.2025
30.11.2025
29.11.2025
предишна страница [ 1/54 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локо загуби от ЦСКА след дузпа в 95-ата минута и вече е на 6-о място
 Мощна подкрепа за Любо Пенев в 9-ата минута на дербито ЦСКА - Локо (Пд)
 Игра в Локо и Ботев, но остана завинаги "черно-бял"! Честито на Повелителя на купите!
 Крушарски призна за напрежение в съблекалнята, готви глоба на треньора
 Палачът на ЦСКА аут от Локо за днешното дерби, ето на кои ще разчита Косич
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: