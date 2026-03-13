Феновете на Локомотив Пловдив от групата "Трибуна Бесика" използваха страницата си във Фейсбук, за да излязат с гневна позиция.Тя е свързана с продължаващата тенденцияи в неподходящи за феновете часове.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":Разбрахме ви, БФС. Браво!Програмата е направена блестящо. Наистина. След като я разгледахме внимателно, вече прозряхме гениалната идея зад нея.Очевидно подготвят Локомотив за европейските турнири - двубои през няколко дни, напрежение, пътувания, сгъстен цикъл. Истинска симулация на европейски вечери. Само че… още през февруари/март.Особено впечатляващо е как всичко това се случва в най-напрегнатия период от годината. Такъв професионализъм рядко се вижда.Разбира се, страничният ефект е, че Локомотив Пловдив остава без мачове в нормално време и без възможност феновете да бъдат на стадиона - няма фенове, няма проблем.Остава само да благодарим за далновидността. Очевидно всичко е много добре премислено.Дано някой делегат не пострада отново, този път вината ще е ваша.Нека всеки, който може да подкрепи Локомотив срещу Септември!