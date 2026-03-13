ЗАРЕЖДАНЕ...
Трибуна Бесика: Дано някой делегат не пострада отново, този път вината ще е ваша
Тя е свързана с продължаващата тенденция почти всички мачове на отбора да са в делнични дни и в неподходящи за феновете часове.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "Трибуна Бесика":
Разбрахме ви, БФС. Браво!
Програмата е направена блестящо. Наистина. След като я разгледахме внимателно, вече прозряхме гениалната идея зад нея.
Очевидно подготвят Локомотив за европейските турнири - двубои през няколко дни, напрежение, пътувания, сгъстен цикъл. Истинска симулация на европейски вечери. Само че… още през февруари/март.
Особено впечатляващо е как всичко това се случва в най-напрегнатия период от годината. Такъв професионализъм рядко се вижда.
Разбира се, страничният ефект е, че Локомотив Пловдив остава без мачове в нормално време и без възможност феновете да бъдат на стадиона - няма фенове, няма проблем.
Остава само да благодарим за далновидността. Очевидно всичко е много добре премислено.
Дано някой делегат не пострада отново, този път вината ще е ваша.
Нека всеки, който може да подкрепи Локомотив срещу Септември!
