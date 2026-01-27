ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Сериозен обрат с бъдещето на Хуан Переа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:24Коментари (0)78
©
Сериозен обрат с бъдещето на Хуан Переа. Считаният за почти сигурен трансфер на колумбиеца в Левски очевидно няма да се осъществи. "Сините" преговаряха усилено с нападателя на Локомотив Пловдив, но в крайна сметка той ще премине в друг отбор.

Лидерът в Първа лига ще се подсили с друг голмайстор, познат с изявите си по родните терени. Това е Бертран Фурие от Септември, а информацията е на foot-africa.

"Левски е на полпозишън за камерунския нападател, който играе за друг клуб от София - Септември. Въпреки че тимът му е в средата на таблицата, Фурие блести през сезона и е отбелязал 10 попадения", се посочва в материала, цитиран от btv.

За интереса на "сините" към Бертран стана ясно още през октомври. През последните седмици запитвания са пристигнали и от Турция.

Foot-africa твърди, че Левски и Септември вече водят официални разговори, а 28-годишният футболист (188 см) също е ентусиазиран за трансфера. Договорът му със сегашния му клуб е до лятото на 2027 година.

Дотук Левски привлече само един нов футболист - Армстронг Око-Флекс от Ботев Пловдив. Треньорът Хулио Веласкес разполага само с един типичен нападател - Мустафа Сангаре.
Още по темата: общо новини по темата: 396
27.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
27.01.2026
26.01.2026
26.01.2026
предишна страница [ 1/66 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Градушка прекрати контролата на Локо в Турция, младок с първи гол за черно-белите
 Вирусно заболяване повали трима от Локомотив Пловдив
 Локо се похвали с трима таланти, извикани на лагер в България U19
 Шеф на Локо: До ден-два подписваме трансфера на Переа
 Ивайло Иванов: Онзи мач, който се прекрати, бяхме на път да го спечелим! Сега мотивацията е двойна
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: