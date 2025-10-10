© виж галерията Футболистите на Локомотив Пловдив подновиха интензивните тренировки след 4-дневната почивка, която бяха получили от наставника Душан Косич.



"Черно-белите" стартираха с двуразови занимания, а от кадрите личи, че настроението на "Лаута" е отлично.



Отборът се готви за двубоя от 12-ия кръг срещу Ботев (Враца), който е следващия петък от 20,00 часа на "Лаута".



В първите тренировки след почивката взеха участие две нови имена. Това са привиканите от дублиращия тим защитник Тодор Нейчев и вратар Христиан Божков.



С представителния тим тренират още четирима младоци от дубъла - Александър Александров, Пламен Петров, Мерт Салим и Аксел Велев.