Край на почивката в Локо! Много усмивки и нови имена на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 09:01
©
Футболистите на Локомотив Пловдив подновиха интензивните тренировки след 4-дневната почивка, която бяха получили от наставника Душан Косич.

"Черно-белите" стартираха с двуразови занимания, а от кадрите личи, че настроението на "Лаута" е отлично.

Отборът се готви за двубоя от 12-ия кръг срещу Ботев (Враца), който е следващия петък от 20,00 часа на "Лаута".

В първите тренировки след почивката взеха участие две нови имена. Това са привиканите от дублиращия тим защитник Тодор Нейчев и вратар Христиан Божков.

С представителния тим тренират още четирима младоци от дубъла - Александър Александров, Пламен Петров, Мерт Салим и Аксел Велев.
