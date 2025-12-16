Фенклубът на Локо: Черно-бял триумф! Духът, борбеността и традицията живеят чрез хората

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Стойчо Генов 14:56
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив изрази своята благодарност към състезателите на футболния, волейболния и баскетлобния Локомотив, които спечелиха победи в своите официални мачове в неделя и понеделник.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на привържениците от "Лаута":

Черно-бял триумф!

Горди сме да отбележим успехите на три спорта от черно-бялата общност на Локомотив Пловдив, които доказаха, че духът, борбеността и традицията живеят чрез хората.

Със сърце, страст и отдаденост в черно и бяло, нашите спортисти защитиха емблемата и показаха, че когато всичко се прави с душа, победите идват.

Поздравления за състезателите, треньорите и всички, които стоят зад тези успехи.

Горди сме с вас!

Само Локо!
