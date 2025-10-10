ИЗПРАТИ НОВИНА
Закрита учебна игра на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 13:31
Здравите тренировки за футболистите на Локомотив Пловдив продължиха и в днешния ден, похвалиха се от клуба.

До края на тренировъчната седмица за възпитаниците на Душан Косич предстои закрита учебна игра срещу втория отбор на черно-белите. Дубълът няма да има среща този уикенд в Югоизточната Трета лига и ще премери сили срещу първия тим на "смърфовете".

Припомняме, че утре (11.10) на стадион "Локомотив" ще се проведе тристранен международен турнир с участието на ветераните на "черно-белите" и депутатските отбори на България и Румъния. Началото е в 15:00 часа. Вход свободен.
