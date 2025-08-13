Билетите за мача между Локомотив и Славия вече са в продажба

© Plovdiv24.bg Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) приема Славия (София) в петия кръг на Първа професионална лига. Мачът е в петък (15.08) от 21:15 часа на “Лаута".



Билетите са вече в продажба онлайн тук, както и в партньорската мрежа на Ивентим: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата пред сградата на Община Пловдив.



Работно време на касите на “Лаута":



14.08 – от 11:00 до 19:00 часа



15.08 – от 13:00 часа до края на първото полувреме



Цените на билетите са:



Трибуна “Бесика" – 20 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика" – 10 лева



Южна трибуна – 20 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 10 лева



Трибуна "Спортклуб“ – 30 лева



Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб“ – 15 лева



Паркингът на територията на комплекса в деня на мача ще бъде 3 лева.



Всички абонаментни карти важат за този мач!



Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с ПРИДРУЖИТЕЛ и коректно попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ.



Всеки привърженик трябва да си носи ЛИЧНАТА КАРТА, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона.