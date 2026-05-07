Девойките на Марица (Пловдив) до 14 години ще участват на престижен волейболен турнир, който ще се проведе от 8 до 10 май в спортна зала "Левски" в София. Надпреварата е за момичета, родени през 2013 и 2014 година и основната цел на турнира е да даде възможност на талантливите деца да участват във формат, подобен на състезанията от висок ранг, съобщиха от пловдивския клуб. Това е генерална репетиция за отборите преди началото на турнирите от държавното първенство в тази възраст.

В турнира за момичета ще участват шест тима: Марица (Пловдив), Левски (София), Автосвят (Русе), Бдин-Вида (Видин), ВАСК (София), и ЦСКА (София). Шестте отбора ще изиграят по системата всеки срещу всеки. Всеки мач се състои от 3 фиксирани гейма. Всеки спечелен гейм носи една точка.

В първия ден от турнира – на 8 май – Марица U14 ще се изправи срещу Автосвят (Русе) в откриващия двубой от надпреварата от 19:15 часа. В събота (9 май) предстоят две срещи – срещу Бдин-Вида (Видин) от 11:30, и срещу ЦСКА от 15:30. В неделя малките маричанки ще премерят сили с ВАСК (София) от 11:30 и домакините от Левски (София) от 15:00.