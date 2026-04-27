Марица (Пловдив) е шампион на България по волейбол за жени за рекорден 12-и пореден път. Това стана факт, след като в третия мач от финалния плейоф на Националната волейболна лига Демакс воденият от Ахметджан Ершимшек пловдивски тим се наложи с 3:0 (25:11, 25:17, 25:12) гейма срещу Левски и така затвори серията без загубен гейм.

Жълто-сините бяха безапелационни срещу своя съперник и завършиха сезона в първенството без загуба, като по този начин получиха възможността да вдигнат трофея пред пълните трибуни в зала "Строител".

Маричанки започнаха вдъхновено двубоя пред своите привърженици и взеха инициативата от самото начало. Те поведоха със 7:1 и постепенно увеличиха аванса си до 20:8 с превъзходство във всеки игрови елемент. След това жълто-сините нямаха затруднения да затворят първата част с успешна атака на Боряна Ангелова през центъра за 25:11.

Марица продължи да играе със страхотно настроение и във втория гейм, в който сервисът на шампионките отново работеше на високо ниво и те рано се откъснаха с 12:4. Стигна се до 18:11 и до края пловдивчанки показаха своята класа, за да вземат гейма с 25:17.

Третата част стартира с аванс от 11:5 за Жълто-сините, които бяха сигурни на посрещане и ефективни в нападение, за да увеличат разликата до 13 точки при 22:9. Това бе и решаващо за крайния изход на гейма и мача, приключил с атака на Ива Дудова за 25:12.

Така Марица триумфира с 12-а поредна титла на България, оформяйки пореден "златен дубъл“ след спечелването на Купата на България през декември.