Треньорът на Марица: Целта е да завършим на второ или трето място в групата

© Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде пресконференция преди първия мач на отбора за 2026 година срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) в Шампионската лига по волейбол за жени. Участие в брифинга взеха и състезателките на жълто-сините - Ива Дудова и Лора Славчева.



Наставникът на шампионките изрази задоволство от показаното до момента от отбора в надпреварата и акцентира върху концентрацията, която трябва да запазят неговите възпитанички.



"Доволен съм от това, което направихме до сега. Разбира се, че ми е тъжно за мача с Шверин, но понякога е добре да загубиш по този начин, защото това ти дават възможност да израснеш. Първите два двубоя за нас в Шампионската лига бяха добри. Взехме един гейм на Девелопрес и два гейма на Палмберг, така че това е начинът, по който можем да се подобряваме“, заяви Ершимшек.



Турският специалист изрази увереност във възможностите на своя тим да спечели предстоящия двубой с Льовалоа.



"Очакваме да спечелим мача. Винаги е много важно как да подобрим представянето на нашите състезателки. Този тип двубои винаги са добри за нас, за да се усъвършенстваме. Утре ще направим всичко възможно да победим. Ще се борим. Ключът към победата ще е да се опитаме да направим по-малко грешки от тях и да сме по-концентрирани“, каза още той.



"Мачът е много важен за нас за достигане на нашата цел, която е да завършим на второ или трето място в групата. Дори и да загубим обаче, все още ще имаме шанс, защото в нашата група всеки може да победи всеки. Това, което бих искал да видя, е всеки се бори и да дава максимума от себе си. Това ще ни даде добра възможност да победим“, завърши Ахметджан Ершимшек.



Разпределителката на Марица Лора Славчева обърна внимание на добрата комуникация между състезателките в отбора.



"Тактически сме много добре подготвени. Гледахме френския отбор – какво правят в мачовете си. Надявам се ние да покажем това, което тренираме. Това е целта на цялата подготовка, която правим. Комуникацията на терена е изключително важна за нас, защото така момичетата изпълняват задачите си по-добре. Колкото повече си помагаме, толкова по-добре влизаме в мачовете. За мен публиката е много важна част от отбора. Тя е нашият седми играч. За нас хората, които ни подкрепят, са изключително важни и ценни. Благодаря им за това, че идват да ни подкрепят във всеки мач“, каза Славчева.



Диагоналът Ива Дудова пък увери, че атмосферата в отбора е много добра преди предстоящия двубой.



"Досегашните мачове в Шампионската лига бяха ценни за нас. Чрез тях придобихме повече увереност и видяхме върху какво още има да работим. Атмосферата в отбора е много добра. Спокойни сме, но и сме максимално фокусирани. Подхождам с голямо уважение към противника и винаги се опитвам да бъдa пределно концентрирана. Излизам на полето с желание да помогна на отбора и да дам най-доброто от себе си“, заяви тя.



След първите си две срещи в група Е на Шампионската лига Марица има една точка в актива си на четвъртата позиция в подреждането, докато Льовалоа е с точка повече на третото място. Двубоят между двата тима е на 7 януари (сряда) от 18:30 часа в зала Колодрума.







Билетите за срещата са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay.