ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (16)
Треньорът на Марица: Искам да виждам характер на полето! Нищо не е приключило за нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:55Коментари (0)263
©
Старши треньорът на волейболния Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек сподели своето мнение след загубата на своя тим срещу полския Девелопрес (Жешув) с 0:3 гейма в мач от група Е на Шампионската лига.

Турският специалист изрази задоволство от характера на неговите състезателки и остана позитивно настроен преди последния сблъсък на тима срещу френския Льовалоа Пари Сен Клу (Париж).

“Няма съмнение, че Девелопрес е най-силният отбор в нашата група. Макар в първия мач срещу тях в Полша да взехме гейм, мисля, че сега в по-голяма част от срещата играхме по-добре, отколкото в Жешув. Разбира се, че съм разочарован от поражението, но съм доволен от това, което показахме на полето", коментира след мача Ершимшек.

“В тази група всеки може да победи всеки. Ще играем докрай. Да, загубихме шансовете си за второ място, но нищо не е свършено за нас. Както вече казах – реалността е да завършим втори или трети, а сега все още имаме шансове за третата позиция", каза още той.

“Не искам да допускаме лесни грешки. Хареса ми как днес стояхме на игрището и се борихме за всяка топка. Искам да виждам същия характер на полето. Затова съм доволен. Съперникът днес бе много силен, но моите състезателки показаха огромно желание за борба и вярвам, че с този характер ще победим в Париж", завърши Ахметджан Ершимшек.

Последният двубой на Марица от група Е е на 4 февруари, когато българският шампион гостува на Льовалоа.
Още по темата: общо новини по темата: 52
27.01.2026
27.01.2026
26.01.2026
26.01.2026
23.01.2026
22.01.2026
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Стоичков отново подкрепи Марица в Колодрума, жълто-сините ще се борят за трето място в групата
 Подкрепете днес Марица в последното домакинство в групите на Шампионската лига
 ВК Марица: Психологически сме готови! Публиката ни дава огромна мотивация!
 Марица удари Левски на старта на втория полусезон и продължава без грешна стъпка
 Марица пусна в продажба билетите за двубоя с полския Девелопрес в Шампионската лига
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: