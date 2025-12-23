ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (6)
Треньорът на Марица: Много съм горд с отбора, направихме всичко перфектно!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:39Коментари (0)108
©
Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде интервю пред клубната медия след триумфа в турнира за Купата на България по волейбол за жени. Във финала Жълто-сините постигнаха категорична победа с 3:0 гейма срещу Левски в столичната зала Христо Ботев и така завоюваха 11-а Купа на страната в своята история.

За турския специалист това пък бе трети трофей начело на Марица след спечелването на титлата в Националната волейболна лига Демакс и Купата на България през миналия сезон.

“Много съм щастлив, че отново успяхме да спечелим Купата на България. Радвам се най-вече за отбора. Изключително важно е, че съумяваме да играем като колектив и за мен това е от голямо значение. Това е третия трофей, който печелим, откакто съм тук. Разбира се, надявам се в края на сезона да триумфираме и с титлата в първенството. Момичетата и целият щаб свършихме страхотна работа", заяви Ершимшек.

“Много съм горд с представянето на целия отбор. Показахме точно това, което се изискваше и направихме всичко перфектно. Като треньор – аз се опитвам да свърша моята работа по най-добрия възможен начин. Вярвам в тези състезателки. Работим здраво всеки ден, затова момичетата заслужиха този успех. Израстваме заедно и това е най-важното", допълни наставникът на шампионките.
Още по темата: общо новини по темата: 37
21.12.2025
20.12.2025
16.12.2025
05.12.2025
03.12.2025
03.12.2025
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица шамароса здраво Левски и спечели Купата за 9-и пореден път
 Марица на финал за Купата на България срещу Левски
 Само 3 крачки до 11-а Купа на България за Марица! Първата е срещу Миньор
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: